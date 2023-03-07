'Омстили за павших собратьев': бойцы из 93 ОМБр уничтожили вражеский ПТРК 'Корнет'

Во время ожесточенных боев за Бахмут погиб танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-офицер 93 бригады Ирина Рыбакова.

В фонде "Вернись живым" уточнили, что во время битвы за Бахмут погибли Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа с позывным "Тяпа") и Сергей Леонтьев (наводчик).

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В 93-й бригаде сообщили, что им удалось в некоторой степени отомстить за смерть собратьев. "Убийцы не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти!" – отметили наши защитники.

В Твиттере один из бойцов 93-й бригады опубликовал видео ликвидации врага и его противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

"Мы никому и ничего не прощаем, поэтому сегодня был день расплаты. Холодный Яр помнит о своих и всегда приходит с местью", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине пытаются установить личность бойца, расстрелянного россиянами после его фразы "Слава Украине!".

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