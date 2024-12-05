Вони варті уваги: топ найкращих серіалів грудня

Серед найочікуваніших проєктів - унікальні серіали, що розширюють межі традиційного storytelling. Вперше в історії світового кіно глядачі побачать екранізацію культового роману Ґабрієля Ґарсіа Маркеса "100 років самотності", а також несподіваний приквел популярного мультфільму "Думок навиворіт". Про це пише 24 tv.ua.

"Зоряні війни: Кістяк команди"

Прем'єра: 3-4 грудня на Disney+

Черговий спін-оф всесвітньо відомої франшизи зануриться в незвідані космічні простори. Сюжет обертається навколо групи дітей, загублених у далекій галактиці. Намагаючись повернутися додому, вони зустрічають дивовижних істот, що нагадують легендарних персонажів оригінальної саги.

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"Чорні голуби"

Прем'єра: 5 грудня на Netflix

Шпигунський трилер з Кірою Найтлі розкриває складну історію жінки-агентки. Головна героїня шпигує за власним чоловіком, працюючи на таємничу організацію "Чорні голуби". Несподіване вбивство коханця кардинально змінює її життя, перетворюючи особисту трагедію на захоплююче розслідування.

"Липкий"

Прем'єра: 6 грудня на Amazon Prime

Заснований на реальних подіях серіал представляє неординарну героїню Рут Лендрі - виробницю кленового сиропу, яка опиняється на межі банкрутства. Її відчайдушний план порятунку бізнесу включає несподівану співпрацю зі злочинцем та охоронцем, що обіцяє гостросюжетну авантюрну історію.

Ці прем'єри демонструють, що сучасне телебачення продовжує експериментувати з формами оповіді, пропонуючи глядачам дедалі складніші та захопливіші наративи.

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