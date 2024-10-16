Дивіться з коханим: топ-3 романтичні комедії, на які варто втратити час

Незалежно від ваших уподобань - чи то класичні любовні історії, чи неочікувані сюжетні повороти - ці фільми неодмінно зачарують вас.Портал Кіно 24 пропонує огляд нещодавно випущених ромкомів.

"Сімейна справа"

Головна героїня Зара працює асистенткою у відомого актора Кріса Коула. Незважаючи на його егоцентричність, Зарі вдається налагодити з Крісом робочі стосунки і стати незамінною помічницею - вона навіть допомогла позбутися "зайвих" подруг актора. Однак, коли Зара дізнається про роман Кріса з її матір'ю, її життя кардинально змінюється.

"Люблю тебе ненавидіти"

Перша зустріч Бі та Бена закінчується взаємною антипатією. Проте доля зводить їх знову на весіллі в Австралії. Поки оточуючі намагаються помирити молодих людей, вони вирішують перехитрити всіх, вдаючи закохану пару.

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

"Думка про тебе"

У центрі історії - 40-річна Сорен, власниця арт-галереї та мати-одиначка. Коли її колишній в останній момент відмовляється супроводжувати їхню 16-річну доньку на музичний фестиваль, Сорен їде сама. Там вона випадково знайомиться з вокалістом популярного бойз-бенду, молодшим за неї на 16 років. Між ними спалахують почуття, але через вікову різницю вони змушені приховувати свій роман.

Нагадаємо, ми вже пропонували 3 детективних серіали на реальних подіях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!