Смотрите с любимым: топ-3 романтические комедии, на которые стоит потерять время

Независимо от ваших предпочтений – будь то классические любовные истории или неожиданные сюжетные повороты – эти фильмы непременно очаруют вас. Портал Кино 24 предлагает обзор недавно выпущенных ромкомов.

"Семейное дело"

Главная героиня Зара работает ассистенткой у известного актера Криса Коула. Несмотря на его эгоцентричность, Зари удается наладить с Крисом рабочие отношения и стать незаменимой помощницей – она даже помогла избавиться от "лишних" подруг актера. Однако когда Зара узнает о романе Криса с ее матерью, ее жизнь кардинально меняется.

"Люблю тебя ненавидеть"

Первая встреча Би и Бена заканчивается взаимной антипатией. Однако судьба возводит их снова на свадьбе в Австралии. Пока окружающие пытаются помирить молодых людей, они решают перехитрить всех, делая вид влюбленную пару.

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"Мнение о тебе"

В центре истории - 40-летняя Сорен, владелица арт-галереи и мать-одиночка. Когда ее бывший в последний момент отказывается сопровождать их 16-летнюю дочь на музыкальный фестиваль, Сорен уезжает сама. Там она случайно знакомится с вокалистом популярного бойз-бэнда, младше ее на 16 лет. Между ними вспыхивают чувства, но из-за возрастной разницы они вынуждены скрывать свой роман.

Напомним, мы уже предлагали 3 детективных сериала на реальных событиях.

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