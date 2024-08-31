Вони підкорять ваше серце: 5 якісних українських фільмів

Втомлені від голлівудських стрічок? Шукаєте щось справді оригінальне та зворушливе? Українське кіно готове вас здивувати! За останні роки вітчизняні режисери створюють фільми, які не поступаються світовим шедеврам за глибиною, емоційністю та якістю зйомки. Давайте разом зануримося у світ українського кінематографу та відкриємо для себе кілька фільмів, які варто подивитися кожному. Про це пише 24 tv.ua.

Фільми, які варто подивитися:

"Мої думки тихі" (2019)

Ця історія про пошук себе та свого місця у світі захопить вас своєю щирістю та гумором. Подорож молодого звукорежисера Закарпаттям у пошуках автентичних звуків стане для вас незабутньою.

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"Погані дороги" (2020)

Ця антологія розповідає про життя людей на Донбасі, які опинилися у вирі війни. Фільм вражає своєю емоційною силою та правдивістю.

"Я працюю на цвинтарі" (2021)

Ця незвичайна комедія-драма про життя та смерть змусить вас посміхнутися і замислитися про сенс життя.

"Памфір" (2022)

Драма про контрабандиста, який намагається захистити свою сім'ю, занурить вас у атмосферу карпатських лісів і змусить переживати за долю героїв.

"Довбуш" (2023)

Історична драма про легендарного опришка Олексу Довбуша, який боровся за справедливість і волю свого народу.

Також, радимо романтичний серіал на вечір, через який ви будете точно плакати.

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