Для любителів турецького кіно: романтичний серіал на вечір, через який ви будете точно плакати

Хто сказав, що турецькі серіали мають бути довгими? Представляємо вам "Містер помилка" – захопливу історію про кохання, дружбу та самопізнання, яка не залишить вас байдужими. Про це пише 24 tv.ua.

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Сюжет серіалу:

Головна героїня, Езгі, мріє про справжнє кохання, але постійно натикається на розчарування. Доля зводить її з Озгюром, успішним власником бару, який скептично ставиться до відносин. Несподівано для себе, він вирішує допомогти Езгі розібратися в собі та своїх почуттях.

Серіал складається з 14 епізодів по 50 хвилин.

Нагадаємо, ми вже пропонували 3 детективних серіали на реальних подіях.

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