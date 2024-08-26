Для любителей турецкого кино: романтический сериал на вечер, из-за которому вы будете точно плакать

Кто сказал, что турецкие сериалы должны быть длинными? Представляем вам "Мистер ошибка" – увлекательную историю о любви, дружбе и самопознании, которая не оставит вас равнодушными. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Сюжет сериала:

Главная героиня, Эзги, мечтает о настоящей любви, но постоянно натыкается на разочарование. Судьба сводит ее с Озгюром, успешным владельцем бара, который скептически относится к отношениям. Неожиданно для себя он решает помочь Эзге разобраться в себе и своих чувствах.

Сериал состоит из 14 эпизодов по 50 минут.

Напомним, мы уже предлагали 3 детективных сериала на реальных событиях.

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