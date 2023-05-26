'Операція тривала пів ночі': українські військові знищили танк Т-90 'Прорив' у районі Соледара (відео)

Українські військові продовжують утримувати оборону та знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 54-ї окремої механізованої бригади ліквідували російський танк Т-90 "Прорив".

Це відбулося на ділянці Соледар-Сіверськ. Про знищення ворожого танка повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"На ворожій позиції аеророзвідка виявила танк – Т-90М "Прорив". Таких випущено всього до 100 штук, а вартість одного сягає 4,5 мільйона доларів", – йдеться у повідомленні.

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Українські військові не стали залишати танк просто так і ухвалили рішення щодо ліквідації російської техніки.

Відео дня

"Залишати його в робочому стані – гріх. Було прийнято рішення – знищити. Операція тривала пів ночі і результати ви бачите на відео", – додали бійці.

На кадрах видно, як безпілотник виявив ворожий танк та відпрацював по ньому гранатами.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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