'Операция длилась полночи': украинские военные уничтожили танк Т-90 'Прорыв' в районе Соледара (видео)

Украинские военные продолжают удерживать оборону и уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российский танк Т-90 "Прорыв".

Это произошло на участке Соледар-Северска. Об уничтожении вражеского танка сообщили на странице бригады в Facebook.

"На враждебной позиции аэроразведка обнаружила танк – Т-90М "Прорыв". Таких выпущено всего до 100 штук, а стоимость одного достигает 4,5 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ уничтожили 20 оккупантов и взяли в плен трех россиян под Бахмутом

Украинские военные не стали покидать танк просто так и приняли решение по ликвидации российской техники.

Видео дня

"Оставлять его в рабочем состоянии – грех. Было принято решение – уничтожить. Операция длилась полночи и результаты вы видите на видео", – добавили бойцы.

На кадрах видно, как беспилотник нашел вражеский танк и отработал по нему гранатами.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!