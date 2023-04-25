Горіхи та чилі: 6 продуктів, які допоможуть схуднути

Зайва вага не лише породжує в нас багато комплексів, але й негативно позначується на нашому здоров’ї. Є продукти, які допомагають схуднути, звісно ж в тандемі зі здоровим образом життя та спортом.

Чай матча

У даному виді чаю багато катехінів, які чудово борються з зайвою вагою. Він пришвидшує метаболізм, що допомагає організму в 4 рази швидше спалювати жир. Також матча нормалізує рівень холестерину.

Чилі

Чилі містить капсіацини, які пришвидшують спалення жиру.

Жовтки яєць

Жовтки яєць містять багато білка та холіну, які допомагають спалювати жир.

Арахіс

Арахіс містить геністеїн, завдяки якому наш організм накопичує менше жиру.

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Пуер

Цей чай запобігає накопиченню вісцерального жиру.

Чорниця

Ягоди чорниці багаті на антиоксиданти, які допомагають зменшити накопичення жиру організмом.

Оселедець

Ця риба містить білок і омега-3, які беруть участь у побудові м’язів та спаленні жиру.

Кориця

Кориця містить коричний альдегід, який пришвидшує спалення жиру.

Грейпфрут

Цей фрукт пришвидшує метаболізм та допомагає розщеплювати жири.

Капуста

Містить тартронову кислоту, вітаміни груп C, P, U, В6, А, калій, сірку, кальцій та фосфор.

Жирна риба

Містить важливі мікроелементи, вітаміни та жирні кислоти Омега-3 і Омега-6.

Гречка

Зменшує ризик захворювань серця та судин і знижує рівень холестерину.

Вівсянка

Містить В1, В2, Е, цинк, фосфор, калій, залізо, магній, натрій, йод, марганець і селен.

Йогурт без цукру

Покращує роботу кишечника та шлунка.

Авокадо

Містить вітаміни (K, С і Е) мінерали, корисні жири.

Яблука

Чудово підходять для вживання у період розвантажувальних днів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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