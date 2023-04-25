Орехи и чили: 6 продуктов, которые помогут похудеть

Лишний вес не только порождает у нас много комплексов, но и негативно сказывается на нашем здоровье. Есть продукты, которые помогают похудеть, конечно же, в тандеме со здоровым образом жизни и спортом.

Чай матча

В данном виде чая много катехинов, отлично борющихся с лишним весом. Он ускоряет метаболизм, что помогает организму в 4 раза быстрее сжигать жир. Также матча нормализует уровень холестерина.

Чили

Чили содержит капсиацины, ускоряющие сжигание жира.

Желтки яиц

Желтки яиц содержат много белка и холина, которые помогают сжигать жир.

Арахис

Арахис содержит генистеин, благодаря которому наш организм накапливает меньше жира.

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Пуэр

Этот чай предотвращает накопление висцерального жира.

Черника

Ягоды черники богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить накопление жира организмом.

Сельдь

Эта рыба содержит белок и омега-3, участвующие в построении мышц и сжигании жира.

Корица

Корица содержит коричный альдегид, который ускоряет сжигание жира.

Грейпфрут

Этот фрукт ускоряет метаболизм и помогает расщеплять жиры.

Капуста

Содержит тартроновую кислоту, витамины групп C, P, U, В6, А, калий, серу, кальций и фосфор.

Жирная рыба

Содержит важные микроэлементы, витамины и жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.

Гречка

Уменьшает риск заболеваний сердца и сосудов и снижает уровень холестерина.

Овсянка

Содержит В1, В2, Е, цинк, фосфор, калий, железо, магний, натрий, йод, марганец и селен.

Йогурт без сахара

Улучшает работу кишечника и желудка.

Авокадо

Содержит витамины (K, С и Е) минералы, полезные жиры.

Яблоки

Прекрасно подходят для употребления в период разгрузочных дней.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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