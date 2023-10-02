Орхідеї будуть квітнути довго та рясно: просто потріть та полийте цим засобом (відео)

Декоративні кімнатні орхідеї потребують догляду не лише за корінням, а й за листям. з нього потрібно витирати пил та обприскувати водою для зволоження.

Якщо ваші орхідеї довго не квітнуть, існує доволі дешевий, але дієвий спосіб допомогти їм краще розвиватися. Потрібно взяти лише два листочки алое.

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Як алое допомагає рослинам

Два листки алое потрібно промити та подрібнити блендером, а потім залити 400 мл води та гарно розмішати. Настоюйте цей розчин 12 годин, а потім процідить.

Візьміть рідину, яку отримали, та протріть листя орхідей. Потім змочіть ватні диски у розчині та покладіть їх над листками, де вони з'єднуються зі стеблом. Міняйте ці ватні диски кожні два дні та щоразу змочуйте розчином алое.

Також цей розчин можна підливати у коріння рослин. Алое має властивість краще живити рослину та стимулювати її регенерацію і розвиток.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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