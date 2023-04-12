Особливо небезпечними будуть два дні: астролог назвав дати, коли РФ може влаштувати масований обстріл України

Російські окупанти не відмовилися від масованих ракетних ударів по Україні. Атаки можуть відбутися на Великдень 16 квітня та на 9 травня, коли в РФ відзначають день перемоги.

Про це УНІАН заявив таролог та екстрасенс Роман Шептицький. За його словами, ворог битиме як по військових об'єктах, так і цивільній інфраструктурі.

"Як ми вже могли помітити, саме на ці свята погань біситься. Спокійно не буде. Обстріли можуть бути за день-два до Великодня і після. Але я думаю, що зовсім скоро війна з України перейде на Росію", – наголосив Шептицький.

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Він додав, що загроза нависла над Києвом, Запорізькою, Дніпропетровською, Харківською, Сумською, Чернігівською, Миколаївською, Одеською областями.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.