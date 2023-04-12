Особенно опасными будут два дня: астролог назвал даты, когда РФ может устроить массированный обстрел Украины

Российские оккупанты не отказались от массированных ракетных ударов по Украине. Атаки могут произойти на Пасху 16 апреля и на 9 мая, когда в РФ отмечают день победы.

Об этом УНИАН заявил таролог и экстрасенс Роман Шептицкий. По его словам, враг будет бить как по военных объектам, так и гражданской инфраструктуре.

"Как мы уже могли заметить, именно на эти праздники нечисть бесится. Спокойно не будет. Обстрелы могут быть за день-два до Пасхи и после. Но я думаю, что совсем скоро война из Украины перейдет на Россию", – подчеркнул Шептицкий.

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Он добавил, что угроза нависла над Киевом, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской областями.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.