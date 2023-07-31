Рештки павука, що жив на Землі понад 300 млн років тому, знайшли у Німеччині (фото)

У Німеччині виявлено викопного павука віком 315 мільйонів років. Скам'янілість, яка отримала назву Arthrolycosa wolterbeeki, є першим відомим "справжнім павуком" з палеозою Німеччини.

Дослідження опубліковано в журналі PalZ. Зазначається, що A. wolterbeeki був невеликим павуком, розміром близько 10 міліметрів. Він мав довгі ноги й довге тіло, схоже на мезотеле.

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Скам'янілість також демонструє збережені прядки, які є визначальною характеристикою справжніх павуків.

Рештки A. wolterbeeki були знайдена в кар'єрі Пісберг біля Оснабрюка, Нижня Саксонія, Німеччина. Шари, в яких була знайдена скам'янілість, датуються 310-315 мільйонами років. Це робить A. wolterbeeki одним із найстаріших відомих викопних павуків.

Відкриття A. wolterbeeki є важливим, оскільки воно дає нові уявлення про ранню еволюцію павуків. Скам'янілість показує, що справжні павуки існували вже в пізньому кам'яновугільному періоді, що набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Раніше у США знайшли павука, що мав "слуховий апарат".

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