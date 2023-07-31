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Остатки паука, жившего на Земле более 300 млн лет назад, нашли в Германии (фото)

Былим Елена

Остатки паука, жившего на Земле более 300 млн лет назад, нашли в Германии (фото)

В Германии обнаружен ископаемый паук в возрасте 315 миллионов лет. Окаменелость, получившая название Arthrolycosa wolterbeeki, является первым известным "настоящим пауком" с палеозоя Германии.

Исследование опубликовано в журнале PalZ. Отмечается, что A. wolterbeeki являлся небольшим пауком, размером около 10 миллиметров. У него были длинные ноги и длинное тело, похожее на мезотеле.

Остатки паука, жившего на Земле более 300 млн лет назад, нашли в Германии (фото)
Остатки паука, жившего на Земле более 300 млн лет назад, нашли в Германии (фото)

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Окаменелость также демонстрирует сохраненные пряди, которые являются определяющей характеристикой настоящих пауков.

Остатки паука, жившего на Земле более 300 млн лет назад, нашли в Германии (фото)

Остатки A. wolterbeeki были найдены в карьере Писберга возле Оснабрюка, Нижняя Саксония, Германия. Слои, в которых была найдена окаменелость, датируются 310-315 миллионами лет. Это делает A. wolterbeeki одним из старейших известных ископаемых пауков.

Открытие A. wolterbeeki важно, поскольку оно дает новые представления о ранней эволюции пауков. Окаменелость показывает, что настоящие пауки существовали уже в позднем каменноугольном периоде, что гораздо раньше, чем считалось ранее.

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