Острів Ява залило лавою: виверження вулкана Мерапі в Індонезії потрапило на відео (моторошні кадри)

В Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі. Потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км від кратера.

Як повідомляє Reuters, мешканцям прилеглих районів заборонено наближатися до Мерапі на відстань менше ніж 7 км. Поки що рішення про евакуацію місцевих жителів не прийнято.

"Мешканців прилеглої громади попередили припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах у радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера", – йдеться у заяві місцевої влади.

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Зазначається, що вулкан Мерапі заввишки 2963 метри є одним із найактивніших вулканів Індонезії, і вже перебував на другому найвищому рівні небезпеки в країні.

Офіційний представник місцевого посту моніторингу Юліанто сказав, що жоден житель не був евакуйований.

"Це спостерігалося як одноразова подія, було 5-6 лавин. Якщо охоплення продовжуватиме збільшуватися, а відстань буде понад 7 кілометрів, ймовірно, жителям буде рекомендовано евакуюватися", – сказав він.

Видання пише, що розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, Індонезія має більше вулканів, ніж будь-яка інша країна. Останнє бурхливе виверження Мерапі відбулося у 2010 році. Тоді загинуло понад 350 людей.

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