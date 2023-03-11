Остров Ява залило лавой: извержение вулкана Мерапи в Индонезии попало на видео (жуткие кадры)

В Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера.

Как сообщает Reuters, жителям близлежащих районов запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 7 км. Пока решение об эвакуации местных жителей не принято.

"Жителей близлежащей общины предупредили прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера", – говорится в заявлении местных властей.

Видео дня

Читайте также: В Индонезии началось извержение крупнейшего вулкана Семера: опасность высочайшего уровня

Отмечается, что вулкан Мерапи высотой 2963 метра является одним из самых активных вулканов Индонезии, и уже находился на втором уровне опасности в стране.

Официальный представитель местного поста мониторинга Юлианто сказал, что ни один житель не был эвакуирован.

"Это наблюдалось как одноразовое событие, было 5-6 лавин. Если охват будет продолжать увеличиваться, а расстояние будет более 7 километров, вероятно жителям будет рекомендовано эвакуироваться", - сказал он.

Издание пишет, что расположенная на Тихоокеанском огненном кольце Индонезия имеет больше вулканов, чем любая другая страна. Последнее бурное извержение Мерапи произошло в 2010 году. Тогда погибли более 350 человек.

Предлагаем вспомнить, как в Исландии вулкан Фаградальсфьядль выбрасывал пламенную лаву.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!