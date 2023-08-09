Освіжаюча сангрія з нектаринами та малиною: як приготувати за 15 хвилин
Літо – час, коли ми прагнемо знайти ідеальний спосіб охолодитися та насолодитися яскравими смаками сезонних фруктів. Саме тому створення свіжого та апетитного напою стає актуальною темою.
У Shuba поділилися рецептом освіжаючої фруктової сангрії, яка точно стане гідним гостем на вашій вечірці або просто буде ідеальним супутником під час спекотної погоди.
Читайте також: Як приготувати освіжаючий та тонізуючий лимонад з базиліку
Ця рецептурна ідея викличе апетитні емоції та приємні враження, допоможе знайти відповідь на жагучу спрагу та створить атмосферу свята у будь-який час. Насолоджуйтесь натуральними смаками та відчуйте дзен у приготуванні цієї чудової сангрії.
Основними героями цього напою є нектарини, малина та апельсиновий лікер, які додають йому неперевершеності та унікального смаку. Цей рецепт є легким у виконанні та дозволить вам насолоджуватися кожним ковтком.
Інгредієнти:
- 3 нектарини.
- 200 г малини.
- 750 мл рожевого вина.
- 1 апельсин.
- 1 ст. л. цукру.
- 50 мл апельсинового лікеру.
- 300 мл газованої води.
- 5 г м'яти.
Приготування:
- Вичавіть сік з апельсина та наріжте фрукти.
- У великій місткості змішайте нарізані нектарини, малину, апельсиновий сік, рожеве вино, цукор та апельсиновий лікер.
- Поставте місткість у холодильник на приблизно 1 годину або доки напій не охолоне.
- Перед подачею додайте газовану воду та прикрасьте листям м'яти.
Смачного!
Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом лимонаду "7 літрів з 1 апельсина", він дуже простий у приготуванні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!