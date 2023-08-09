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Освіжаюча сангрія з нектаринами та малиною: як приготувати за 15 хвилин

Діана Бондаренко

Освіжаюча сангрія з нектаринами та малиною: як приготувати за 15 хвилин

Літо – час, коли ми прагнемо знайти ідеальний спосіб охолодитися та насолодитися яскравими смаками сезонних фруктів. Саме тому створення свіжого та апетитного напою стає актуальною темою.

У Shuba поділилися рецептом освіжаючої фруктової сангрії, яка точно стане гідним гостем на вашій вечірці або просто буде ідеальним супутником під час спекотної погоди.

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Ця рецептурна ідея викличе апетитні емоції та приємні враження, допоможе знайти відповідь на жагучу спрагу та створить атмосферу свята у будь-який час. Насолоджуйтесь натуральними смаками та відчуйте дзен у приготуванні цієї чудової сангрії.

Основними героями цього напою є нектарини, малина та апельсиновий лікер, які додають йому неперевершеності та унікального смаку. Цей рецепт є легким у виконанні та дозволить вам насолоджуватися кожним ковтком.

Інгредієнти:

  • 3 нектарини.
  • 200 г малини.
  • 750 мл рожевого вина.
  • 1 апельсин.
  • 1 ст. л. цукру.
  • 50 мл апельсинового лікеру.
  • 300 мл газованої води.
  • 5 г м'яти.

Приготування:

  1. Вичавіть сік з апельсина та наріжте фрукти.
  2. У великій місткості змішайте нарізані нектарини, малину, апельсиновий сік, рожеве вино, цукор та апельсиновий лікер.
  3. Поставте місткість у холодильник на приблизно 1 годину або доки напій не охолоне.
  4. Перед подачею додайте газовану воду та прикрасьте листям м'яти.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом лимонаду "7 літрів з 1 апельсина", він дуже простий у приготуванні.

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