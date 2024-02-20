Від 100 до 1000 гривень: як зміниться розмір пенсії після індексації у березні

У березні відбудеться індексація пенсій, у результаті чого очікується зростання виплат для українців. Точний розмір підвищення поки невідомий.

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Про це повідомило видання "24 Канал". Попередньо, очікується індексація на рівні 13%. Середня пенсія в Україні зросте до 6 тисяч гривень.

Також зростуть виплати, які залежать від розміру пенсій за віком. Зокрема, допомога по інвалідності, а саме:

особи з III групою – 50% від пенсії за віком;

особи з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, яку виплачували в зоні відчуження з 1986 по 1990 роки, чи п'ятикратна величина мінімалки станом на 1 січня відповідного року;

постраждалі особи внаслідок війни – 60% від грошового забезпечення.

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Як зміняться розміри пенсій інших громадян:

для осіб, хто має суттєву прибавку до розрахункового розміру пенсії – на 100 – 299 гривень;

для осіб, хто отримує до 3076 гривень – на 300 – 399 гривень;

для осіб, чий розмір пенсії від 3077 до 3846 гривень – на 400 – 499 гривень;

для осіб, чий розмір пенсії від 3847 до 4615 гривень – на 500 – 599 гривень;

для осіб, чия пенсія становить від 4616 до 5378 гривень – на 600 – 699 гривень;

для осіб, які мають виплати від 5379 до 6153 гривень – на 700 – 799 гривень;

для осіб, чия пенсія становить від 6154 до 6923 гривень – на 800 – 899 гривень;

для осіб, хто отримує від 6924 до 7692 гривень – на 900 – 999 гривень;

для осіб, чия пенсія становить понад 7693 гривень – на 1000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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