''Від кохання до ненависті - один обшук ДБР'': підписники соцмереж не повірили в щирість Соні Морозюк про розрив з Гринкевичем

Художниця Соня Морозюк повідомила у своєму Instagram, що не виходитиме заміж за Романа Гринкевича через корупційний скандал, в якому фігурує його батько, Ігор Гринкевич.

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"Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", - написала Морозюк.

Вона також заявила, що продасть два подарунки, які отримала від Романа Гринкевича: обручку та кольє. Кошти від продажу вона передасть Збройним силам України.

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Раніше Морозюк заявляла, що після звинувачень у корупції на адресу Ігоря Гринкевича перебувала в "шокованому стані". Вона також сказала, що готова розійтися з Романом Гринкевичем, якщо звинувачення на його адресу виявляться правдою.

Тим часом підписники художниці вважають, що Соня Морозюк мала повідомити про розрив з Романом Гринкевичем одразу, як запідозрила про причетність його родини до незаконних оборудок.

У коментарях під її публікацією розміщено такі коментарі:

Коли зрозуміла що все одно посадять - вирішила рвати кінці … по взагалі як вибачте криса. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке … ду*у свою рятуєте

Хоча б до вироку почекала, не по людськи якось

А гроші на які ви спали і їли в Європі, ти також направиш до ЗСУ? І всі ті клумби квітів вкритих кровʼю, хоч видали зі своєї сторінки. Чи ти думаєш, що всі все пробачать і ти далі будеш себе розвивати у медіа просторі на фотокартках які вкриті кровʼю наших військових. Така собі успішна жінка. Тобі краще і правда мовчати, та хоча б видали своє "лакшері" життя зі сторінки. Боже як гидко просто

Твою країну? Та невже. Нормально було носити вартість чиїхось броніків і турнікетів на шиї? І в Венеції чілити на чиїсь харчі, які не дійшли до позиції хлопцям? Відмиватись вже пізно

Нагадаємо, Ігор Гринкевич, львівський бізнесмен, був затриманий за спробу дати 500 тисяч доларів хабаря посадовцю ДБР. У межах справи про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ слідчі встановили, що компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

Але низку контрактів не виконали, деякі реалізували частково, із затримками, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярда гривень.

Міністерство оборони України розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича.

Журналіст-розслідувач Євген Плінський вважає, що Соня Морозюк стала популярною завдяки нареченому - Роману Гринкевичу, який "зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші тупо вкладав в Соню".

"Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх", — заявив Плінський.

Раніше у мережу потрапили фото працівника ТЦК, який хизувався лакшері відпочинком на пляжі Домінікани.

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