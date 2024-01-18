''От любви к ненависти – один обыск ДБР'': подписчики соцсетей не поверили в искренность Сони Морозюк о разрыве с Гринкевичем

Художница Соня Морозюк сообщила в своем Instagram, что не будет выходить замуж за Романа Гринкевича из-за коррупционного скандала, в котором фигурирует его отец, Игорь Гринкевич.

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"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутым и использованным. Я выберу быть честным перед собой. И останусь Соней Морозюк", – написала Морозюк.

Она также заявила, что продаст два подарка, которые получила от Романа Гринкевича: кольцо и колье. Средства от продаж она передаст Вооруженным силам Украины.

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Ранее Морозюк заявляла, что после обвинений в коррупции в адрес Игоря Гринкевича находилась в "шокированном состоянии". Она также сказала, что готова разойтись с Романом Гринкевичем, если обвинения в его адрес окажутся правдой.

Между тем, подписчики художницы считают, что Соня Морозюк должна была сообщить о разрыве с Романом Гринкевичем сразу, как заподозрила о причастности его семьи к незаконным сделкам.

В комментариях под ее публикацией размещены следующие комментарии:

Когда поняла что все равно посадят – решила рвать концы… по вообще как простите крису. Уже сначала надо было бросать, или быть до конца с любимым. А сейчас что-то такое… Жо*у свою спасаете

Хотя бы до приговора подождала, не по человечески как-то

А деньги на которые вы спали и ели в Европе, ты тоже направишь в ВСУ? И все эти клумбы цветов покрытых кровью, хотя издали со своей страницы. Думаешь ли ты, что все все простят и ты дальше будешь себя развивать в медиа-пространстве на фотографиях, покрытых кровью наших военных. Этакая успешная женщина. Тебе лучше и правда молчать, но хотя бы выдали свою "лакшери" жизнь со страницы. Боже как противно просто

Твою страну? Да неужели. Нормально ли было носить стоимость чьих-то броников и турникетов на шее? И в Венеции делить на чьи-то продукты, которые не дошли до позиции ребятам? Отмываться уже поздно

Напомним, Игорь Гринкевич, львовский бизнесмен, был задержан за попытку дать 500 тысяч долларов взятки чиновнику ДБР. В рамках дела об сделках с закупками одежды и белья для ВСУ следователи установили, что компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен.

Но ряд контрактов не выполнили, некоторые реализовали частично с задержками, а заказы выполняли предприятия без надлежащих мощностей. По данным следствия, это привело к срыву поставок и убытков бюджета, по предварительным оценкам, на 1,2 миллиарда гривен.

Министерство обороны Украины разорвало все контракты с компаниями Гринкевича.

Журналист-расследователь Евгений Плинский считает, что Соня Морозюк стала популярной благодаря жениху - Роману Гринкевичу, который "заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги тупо вкладывал в Соню".

"Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успешный успех", — заявил Плинский.

Ранее в сеть попали фото работника ТЦК, который кичился лакшери отдыхом на пляже Доминиканы.

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