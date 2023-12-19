Работник ТЦК кичится своим лакшером отдыхом на пляже Доминиканы: в сети скандал

В Украине идет война, но, похоже, для некоторых работников ТЦК она не помеха для роскошного отдыха. Олег Яцюченко, работник районного центра комплектования на Тернопольщине, опубликовал в своем Instagram фото отдыха на пляжах Доминиканской республики.

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На фото Яцюченко изображен вместе с женщиной на пляже. Он одет в плавки и солнцезащитные очки, а его спутница – в купальник. О скандале пишет ТСН.

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После того как фото появились в сети, в Украине возник скандал. Пользователи соцсетей возмутились, что работник ТЦК, отвечающий за мобилизацию мужчин на фронт, позволяет себе такой роскошный отдых во время войны.

"Как это так, что работник ТЦК, который должен мобилизовать мужчин на фронт, сам отдыхает на пляже Доминиканы? Это просто цинизм", – написал один из пользователей.

"Это унижение всех воюющих на фронте. Пусть Яцюченко сам идет воевать, а не ездит отдыхать", – добавил другой.

Руководство ТЦК отреагировало на скандал, заявив, что Яцюченко уехал за границу законно. Однако это не успокоило негодуемую общественность.

"Почему работник ТЦК может позволить себе отдых на дорогом курорте во время войны, а обычные украинцы не могут даже уехать за границу?" – спрашивают пользователи соцсетей.

Этот случай не первый, когда работники ТЦК попадают в скандалы, связанные с роскошной жизнью. Так, в 2022 году в Одессе был задержан военком, который по подозрению во взяточничестве приобрел 188 миллионов гривен и элитную недвижимость в Испании.

Недавно в Киеве был задержан начальник одного из военных комиссариатов, требовавший от мужчин деньги за то, чтобы не отправить их на фронт.

Ранее в Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании, пострадали 26 человек.

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