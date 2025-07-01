Від техогляду до змін напруги у розетках: які нововведення варто очікувати в Україні з 1 липня

Із 1 липня на українців чекає низка змін. Вони стосуються соціальних виплат, техогляду, та навіть напруги в електромережі.

Команда UAportal підготувала добірку головних змін, які почнуть діяти з початку другого літнього місяця. Багато з них можуть вплинути на бюджет кожного з нас.

Базова соціальна допомога

З 1 липня в Україні стартує експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги. У Пенсійному фонді повідомили, що отримати такі виплати зможуть сім’ї, які на момент звернення вже користуються державними допомогами у таких категоріях:

одинокі матері;

сім’ї з низьким рівнем доходу;

багатодітні родини;

ті, хто виховує дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Базова сума такої допомоги складатиме 4500 гривень. Водночас для кожної сім’ї розмір виплат визначатиметься як різниця між сумою базових показників для всіх членів родини та їхнім середньомісячним загальним доходом.

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Як проводитиметься розрахунок допомоги:

100% базової суми для першої особи в сім’ї (уповноваженого представника, який подає заяву),

100% — для кожної дитини до 18 років, а також для людей з інвалідністю першої або другої групи,

70% базової суми – для всіх інших членів сім’ї.

Виплати призначатимуться на шість місяців із автоматичним продовженням на весь період дії проєкту – два роки. Допомога не передбачена для тих, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованих територіях.

Оновлені вимоги до техогляду

Вже з липня почнуть діяти нові правила обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Тепер під час огляду обов’язково фіксуватимуться фото- та відеоматеріали – кожен пункт техконтролю має бути оснащений щонайменше двома камерами. Це нововведення покликане зменшити кількість шахрайських техоглядів.

Новий стандарт електричної напруги

З 1 липня 2025 року офіційно набуде чинності рішення Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про введення нового стандарту номінальної напруги в електромережах. Замість 220 В тепер використовуватиметься 230 В – відповідно до європейських норм якості електропостачання.

За новими стандартами, напруга може коливатися в межах від 207 до 253 вольт (±10% від номіналу 230 В). Це не має негативно позначитись на роботі побутової техніки, адже сучасні пристрої створені для стабільної роботи як при 220, так і при 230 вольтах.

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"Доступні ліки" у всіх аптеках країни

З 1 липня всі аптеки України мають приєднатися до державної програми "Доступні ліки". Раніше ця ініціатива була обов’язковою лише для аптек, розташованих на території медичних закладів.

Програма "Доступні ліки" дозволяє пацієнтам з хронічними захворюваннями отримувати необхідні медикаменти безкоштовно або з невеликою доплатою. Щороку кількість її користувачів зростає, наразі послугами програми користуються близько 5 мільйонів українців.

Деякі ВПО можуть втратити допомогу

Внутрішньо переміщені особи, які через війну змушені були покинути свої домівки і переїхати до безпечніших районів України, продовжать отримувати державну допомогу. На цей час вона становить 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дитину. Проте існує випадок, коли виплати та статус ВПО можуть бути скасовані.

З 1 липня 2025 року Міністерство фінансів почне перевіряти, чи перебувають ВПО за кордоном понад 90 днів. Якщо факт тривалого перебування за межами України підтвердиться, статус ВПО скасують, а виплати припинять. Після повернення в Україну людина зможе подати заяву на відновлення довідки та допомоги.

Нові обмеження на готівкові виплати в Укрпошті

Від 1 липня в "Укрпошті" вводяться нові ліміти на виплату готівки для фізичних осіб у відділеннях:

максимальна сума операцій упродовж місяця не повинна перевищувати 100 тисяч гривень;

кількість таких операцій за місяць обмежена десятьма.

Раніше ми розповідали, що зміниться для українських водіїв з 1 липня.

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