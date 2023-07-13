Відбілює зуби та покращує здоров’я ясен: шість причин полоскати рот кокосовою олією щодня

Кокосова олія має безліч застосувань, як на кухні, так і у догляді за шкірою, волоссям, масажі і багато іншого. Однак, одним з неочевидних, але ефективних способів використання кокосової олії є полоскання рота.

Перш за все, це допомагає видалити шкідливі мікроорганізми. У нашій порожнині рота проживають різні бактерії, деякі з яких корисні, але існують й такі, що завдають шкоди. Кокосова олія містить лауринову кислоту, яка має антимікробні властивості. Коли ви полощете рот кокосовою олією, бактерії змиваються і розчиняються у рідкій олії.

Полоскання рота кокосовою олією також сприяє покращенню здоров'я ясен. Шкідливі мікроорганізми можуть призводити до запалення та інфекцій ясен. Використання кокосової олії в роті допомагає запобігти цим проблемам і забезпечує здорові ясна.

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Крім того, полоскання рота кокосовою олією ефективно усуває неприємний запах з рота та надає свіжості. Кокосова олія вирішує не лише проблему неприємного запаху, а й його причину, оскільки вона знищує бактерії, відповідальні за цей запах.

Ця олія також зволожує ротову порожнину, допомагає зменшити сухість у роті та лікує виразки.

Кокосова олія має й інший бонус - вона відбілює зуби та нейтралізує нальот, видаляє плями та покращує емаль. В результаті ви отримуєте не тільки здорові, але й білі зуби.

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Додатково, полоскання рота кокосовою олією є природною альтернативою комерційним засобам для полоскання рота, що особливо важливо для людей з алергією на хімічні речовини або тих, хто піклується про використання натуральних засобів гігієни.

Для полоскання рота кокосовою олією:

Візьміть 1 чайну ложку кокосової олії.

Полощіть рот олією, перекочуючи її в роті протягом 5-20 хвилин.

Не ковтайте олію, а виплюньте її після процедури.

Після цього прополощіть рот звичайною водою.

Цю процедуру можна виконувати до або після чищення зубів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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