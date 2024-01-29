'Відпочинок потрібен': у Нацгвардії розповіли, що потрібно для проведення демобілізації

Командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" полковник Ігор Оболенський заявив, що українським військовим потрібна демобілізація. Проте він не бачить можливості провести її на 100%.

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Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Українська правда". Він зазначив, що для цього потрібно, аби хтось замінив військовослужбовців, яких демобілізують.

"Звісно, демобілізація потрібна, відпочинок потрібен. Але ми з вами живемо в реальності. Для того, щоб хтось пішов відпочивати, треба, щоб хтось його замінив", – сказав Ігор Оболенський.

З його слів, в його підрозділу намагаються все зробити зсередини. Оболенський наголосив, що боєць повинен знати, що в нього є час на підготовку та відпустку.

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"Він приходить на війну, може відвоювати 3-6 місяців, після чого його обов'язково замінять. Він відпочине свій місяць відпустки, далі – підготовка, через два–три місяці – знову на війну", – пояснив офіцер.

Командир зауважив, що військові воюють за державу і нації. Він вважає, що українці вже отримали першу перемогу. Зокрема, це сталося на початку повномасштабного вторгнення, коли Україна як держава "вже відбулася". Друга перемога буде тоді, коли всі зрозуміють, що ми єдина нація. Саме тоді українцям не буде страшний ніякий ворог.

Ігор Оболенський наголосив, що демобілізації в найближчі пів року – рік не буде.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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