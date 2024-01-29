Зеленський висловив думку про примусову мобілізацію: 'дуже неправильно'

Президент України Володимир Зеленський очікує на ухвалення комплексного та справедливого закону про мобілізацію. Також він сказав, що проти примусової мобілізації українців.

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В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD Зеленський наголосив, що у мобілізації є важливий момент демобілізації. Він зазначив, що українські захисники вже тривалий час перебувають на фронті.

"Багато хто відвоював, багато днів. Є люди, які всі 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Але я вважаю, що вдячності від суспільства замало. Треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки", – заявив президент.

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Він також додав, що військові мають високі зарплати, але не можна все перекрити грошима — потрібна справедливість у цьому напрямку.

"І так само я очікую… закону про справедливу мобілізацію. Я хотів би, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Їхнє завдання це зробити. Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи не популярне. Але мені здається, що важливо, аби військові разом з Міноборони підготували справедливу відповідь на це питання", – сказав Зеленський.

Коментуючи ситуацію, коли представники ТЦК ходять вулицями у пошуках чоловіків призовного віку та примусово вручають повістки, президент зазначив, що такого не повинно бути.

"Так, є випадки, дуже неправильно. Коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів тощо. Є такі випадки? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні, вони не повинні цього робити, тому я і попросив наших військових, коли вони готуватимуть цей законопроєкт, їх і депутатів, я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях", – сказав він.

За словами Зеленського, сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, щоб розв'язувати це питання сучасним способом. Зеленський додав, що він розуміє, що мобілізація є складним питанням, але вважає, що важливо знайти справедливе рішення, яке враховуватиме інтереси всіх сторін.

"Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом України, які мобілізаційного віку, щоб вони були в Україні. Питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті. У нас велика армія. Питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали і вони не повернулися на свою роботу, і це їхнє право. Але якщо вони громадяни України, вони повинні сплачувати податки, бажано в Україну. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим, солдатам, які нас захищають", – резюмував Зеленський.

Раніше колишній командир полку "Азов" заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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