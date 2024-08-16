Відключення світла повернуться: у Міненерго назвали дату

Українців попередили про можливе повернення графіків відключень електроенергії вже наступного тижня. Причиною такого кроку є очікуване значне підвищення температури повітря та, як наслідок, зростання споживання електроенергії.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в етері телемарафону зауважила, що у п'ятницю, 16 серпня, відключень світла не прогнозується.

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"Однак, починаючи з вихідних, синоптики обіцяють значне підвищення температури, що призведе до збільшення навантаження на енергосистему", – зауважила Гринчук.

У Міненерго додали: "Синоптики прогнозують спеку, починаючи з цих вихідних і наступного тижня. Очікується різке збільшення споживання електроенергії. На енергетичних обʼєктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак".

Енергетики закликають українців до економного споживання електроенергії, адже ремонтні роботи на пошкоджених внаслідок обстрілів енергооб'єктах тривають. Не варто вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

У зверненні до бізнесу Міненерго закликало активно імпортувати електроенергію. "Нагадуємо, що обмеження енергопостачання не передбачено для підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови. Це допоможе країні уникнути застосування графіків і обмежень", – резюмували у відомстві.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

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