Отключение света вернутся: в Минэнерго назвали дату

Украинцев предупредили о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии уже на следующей неделе. Причиной такого шага является значительное повышение температуры воздуха и, как следствие, рост потребления электроэнергии.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона отметила, что в пятницу, 16 августа, отключений света не прогнозируется.

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"Однако начиная с выходных синоптики обещают значительное повышение температуры, что приведет к увеличению нагрузки на энергосистему", — отметила Гринчук.

В Минэнерго добавили: "Синоптики прогнозируют жару, начиная с этих выходных и на следующей неделе. Ожидается резкое увеличение потребления электроэнергии. На энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак".

Энергетики призывают украинцев к экономному потреблению электроэнергии, ведь ремонтные работы на поврежденных в результате обстрелов энергообъектах продолжаются. Не стоит включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.

В обращении к бизнесу Минэнерго призвало активно импортировать электроэнергию. "Напоминаем, что ограничение энергоснабжения не предусмотрено для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением. Это поможет стране избежать применения графиков и ограничений", – резюмировали в ведомстве.

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