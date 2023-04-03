Відкриється 'вікно можливостей': астролог дав прогноз для України та вказав на унікальний шанс

Україні на відновлення після війни із Росією знадобиться 10 років. Особливо важливим буде 2025 рік – у цей час можливе повне перезавантаження системи влади.

Про це ТСН заявив астролог та хіромант Володимир Бадіян. "Це "вікно" найбільших інтеграційних змін у нашій країні. Закінчиться війна, і має докорінно змінитись влада в країні. 2025 рік буде важливим для України, саме в цей період має змінитися і судова гілка влади", – зазначив він.

За словами астролога, Росія втратить можливість тиснути на Захід. Однак він уточнив, що в Європі у 2025 році виникнуть складнощі – вона ослабне у фінансовому плані, водночас посилиться Азія.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.