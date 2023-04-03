Откроется 'окно возможностей': астролог дал прогноз для Украины и указал на уникальный шанс

Украине на восстановление после войны с Россией понадобится 10 лет. Особенно важным будет 2025 год – в это время возможна полная перезагрузка системы власти.

Об этом ТСН заявил астролог и хиромант Владимир Бадиян. "Это "окно" величайших интеграционных изменений в нашей стране. Закончится война, и должна коренным образом измениться власть в стране. 2025 год будет важным для Украины, именно в этот период должна измениться и судебная ветвь власти", – отметил он.

По словам астролога, потеря Украины для России будет утратой возможности давить на Запад. Однако он уточнил, что в Европе в 2025 году возникнут сложности – она ослабнет в финансовом плане, в то же время усилится Азия.

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Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.