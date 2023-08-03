Дуже добре збереглась: Вчені виявили у камені медузу віком 505 млн років

На дні Канадського викопного пласту, палеонтологи знайшли скам'янілості медуз, вік яких становить приблизно 505 мільйонів років. Вчені з університету Торонто та Королівського музею Онтаріо виявили понад 170 вишуканих скам'янілостей медуз у тонкому викопному мулі Канадської ділянки Burgess Shale, де збереглося багато скам'янілостей м'яких тварин кембрійського періоду.

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Про це пише ScienceAlert. Знайшовши м'які тканини медуз, дослідники були здивовані їхнім збереженням, оскільки вони зазвичай деградують швидше за тверді кістки, які частіше виявляються у скам'янілостях. Поруч з деталями їхньої анатомії, вченим вдалося ідентифікувати новий вид медуз, Burgessomedusa phasmiformis, який представляє собою найбільш ранню відому медузу на Землі.

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Хоча медузи та їхні родичі вважаються однією з найдавніших груп тварин, що еволюціонували, вони були досить складними для ідентифікації в скам'янілостях кембрійського періоду. Знайдені скам'янілості не лише підтверджують, що медузи існували на той час, але також дають вченим нові дані для розрахунку часової шкали еволюції медуз.

Медузи, що відносяться до типу Cnidaria, мають дуже м'яку тканину, тому скам'янілі їх рештки дуже рідко знаходяться. Однак раніше вчені виявляли кнідарій, що належать до Cnidaria, у викопних відкладеннях віком до 560 мільйонів років.

Знайти настільки добре збережені скам'янілості медуз є значущим відкриттям, оскільки вони вказують на різноманітність кембрійських морських систем того часу, де домінували істоти з твердим панциром. Дослідження також підтримує ідею, що медузи походять від поліпів, а потім перетворилися на вільноплавних істот.

Знайдені скам'янілості медуз дозволяють палеонтологам краще зрозуміти давню історію еволюції цих тварин та їхні ранні стадії розвитку. Це знахідка є значущим прикладом того, як м'які тканини можуть увічнитися в скам'янілостях та принести нові уявлення про давні екосистеми.

Нагадаємо, рештки павука, що жив на Землі понад 300 млн років тому, знайшли у Німеччині.

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