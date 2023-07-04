Відштовхнете удачу та щастя: у які дні не можна змінювати постіль та чому

Багато хто навіть не задумується, що постіль треба змінювати у певні дні. Тоді ви зможете притягнути у своє життя гроші, удачу та щастя.

Важливо регулярно змінювати постільну білизну для здоров'я. Якщо ж вірите у прикмети та забобони, то дотримуйтеся кількох правил.

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У які дні краще не змінювати постільну білизну

Якщо змінювати постіль з ліжка у неділю, то так отримаєте безсоння, або ж з'являться кошмари.

П'ятниця також буде не дуже вдалим днем для зміни постільної білизни. Адже цього дня ви можете притягнути незначні проблеми у своє життя.

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Крім цього, на великі церковні свята краще не змінювати постіль, бо у ваше життя прийдуть неприємності.

У які дні дозволено міняти постільну білизну

Найкращим днем для зміни постільної білизни є субота і чудовим буде поєднати з прибиранням. Тоді ви прикличете у свій дім достаток, здоров'я та щастя. Також у вас не буде кошмарів чи безсоння.

Також хорошим днем є четвер, бо так удача не покидатиме вас та ваших рідних. Особливо вдалим часом є Чистий четвер перед Великоднем, оскільки тоді хороші події переслідуватимуть вас протягом року. У цей день навіть треба стелити новий комплект.

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