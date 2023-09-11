Овочі та фрукти, які не можна чистити: всі корисні речовини у шкірці

Експерти з харчування назвали овочі та фрукти, які не варто чистити перед вживанням. Їхня шкірка містить навіть більше корисних речовин, аніж сам плід. Однак перед вживанням ретельно мийте все, що їсте зі шкіркою.

Як повідомляє Taste of Home, у шкірці фруктів і овочів, як правило, більше антиоксидантів, клітковини, вітамінів і мінералів, ніж у м’якоті. Неочищені фрукти та овочі можуть містити на 33 відсотки більше клітковини, ніж ті, що не мають шкірки. А рівень антиоксидантів у шкірці фруктів може бути в 328 разів вищим, ніж у м’якоті.

Експерти найперше радять їсти зі шкіркою ягоди, вишні та виноград, бо вона містить багато антиоксидантів і поживних речовин. Шкірка винограду особливо корисна, оскільки ця частина винограду містить найбільшу кількість антиоксидантів у всьому плоді.

Відео дня

Читайте також: П'ять овочів, багатих на вітамін Е: поєднайте приємне з корисним

Уникайте також очищення груш, персиків і слив. Їхня оболонка містить багато клітковини, поживних речовин і антиоксидантів.

Шкірки яблук та абрикосів мають нерозчинну клітковину, вітамін С, вітамін А та флавоноїд кверцетин.

Шкірка помідорів має високу концентрацію флавоноїда нарингеніна, який може зменшити запалення та захистити від деяких захворювань.

"Шкірка ківі теж напрочуд їстівна. У ній багато вітаміну С, і споживання клітковини збільшується втричі.. Що стосується огірків, ви з його шкірки отримаєте вітамін K, клітковину та калій", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Які овочі не можна варити та смажити?

Шкірка баклажанів, гарбузів та кабачків містить клітковину, флавоноїди та магній.

Шкірка картоплі містить клітковину, залізо, вітамін С, калій і фолієву кислоту.

Не варто, як кажуть експерти, чистити цитрусові – лимони, лайми та апельсини. Їхня цедра містить вітаміни А, С, Е, К. А ще – калій, магній, залізо та антиоксиданти, які можуть допомогти захистити організм від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Які фрукти треба чистити завжди: ананаси, папайя, манго, банани, диня та лічі. Також завжди очищайте авокадо, часник і цибулю. Їхня оболонка важка для шлунку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!