Очікується магнітна буря з К-індексом 4: прогноз геомагнітної активності на 4 червня

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей, зокрема викликати головний біль, втому та підвищену дратівливість. Такі реакції організму пов’язані зі змінами атмосферного тиску, які виникають під час геомагнітної активності.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA повідомляє, що 4 червня рівень геомагнітної активності буде коливатись у межах К-індексу 4. Прогноз може змінюватися у режимі реального часу, оскільки науковці оновлюють дані кожні три години. Тому варто регулярно перевіряти актуальні показники.

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, в результаті яких у космос викидаються заряджені частинки, що досягають земної магнітосфери. Їхня інтенсивність вимірюється за К-індексом — шкалою від 0 до 9. Значення від 5 і вище вважаються потенційно небезпечними і можуть спричинити як фізичний дискомфорт у людей, так і порушення в роботі зв’язку, супутників і навігаційних систем. При К-індексі 7 і більше на високих широтах можливе виникнення полярних сяйв.

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Щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, фахівці радять дотримуватись здорового способу життя: спати не менше 7–8 годин, пити достатньо води, відмовитись від шкідливої їжі, алкоголю та надмірної кількості кофеїну. Також корисними будуть легкі фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі (але без тривалого перебування під прямим сонцем), контрастний душ вранці і тепла ванна ввечері. Особливо уважними до свого стану мають бути люди з хронічними захворюваннями — їм слід уникати перевантажень і мати при собі необхідні ліки.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

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