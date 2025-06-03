Ожидается магнитная буря с К-индексом 4: прогноз геомагнитной активности на 4 июня

Магнитные бури могут оказывать существенное влияние на самочувствие людей, в частности вызвать головную боль, усталость и повышенную раздражительность.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA сообщает, что 4 июня уровень геомагнитной активности будет колебаться в пределах К-индекса 4. Прогноз может изменяться в режиме реального времени, поскольку ученые обновляют данные каждые три часа. Поэтому следует регулярно проверять актуальные показатели.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, в результате которых в космос выбрасываются заряженные частицы, достигающие земной магнитосферы. навигационных систем. При К-индексе 7 и более на высоких широтах возможно возникновение полярных сияний.

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Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни: спать не менее 7–8 часов, пить достаточно воды, отказаться от вредной пищи, алкоголя и чрезмерного количества кофеина. вечером. Особенно внимательными к своему состоянию должны быть люди с хроническими заболеваниями – им следует избегать перегрузок и иметь при себе необходимые лекарства.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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