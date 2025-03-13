Очікується підвищена сонячна активність: прогноз магнітних бур на 14-16 березня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що часто призводить до головного болю, втоми та підвищеного рівня стресу в чутливих людей. Геомагнітні збурення вимірюються за планетарним К-індексом від 0 до 9. Якщо його значення сягає 5 і вище — йдеться про потужні магнітні бурі.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 14 березня сонячна активність дещо знизиться, К-індекс прогнозується на рівні 4 (жовтий рівень). Це середня магнітна буря, яка може викликати легке нездужання у чутливих людей.

15 березня зберігатиметься аналогічний рівень геомагнітної активності — К-індекс 4 (жовтий рівень). Магнітна буря помірної сили.

Варто пам’ятати, що прогнози можуть оновлюватись, оскільки дані з досліджень сонячної активності коригуються кожні три години. Рекомендуємо стежити за останньою інформацією.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря виникає через активні процеси на Сонці — спалахи та вибухи, під час яких викидаються заряджені частинки (протони та електрони). Вони досягають Землі та впливають на магнітосферу, викликаючи геомагнітні бурі.

Шкала К-індексу допомагає визначити інтенсивність бурі:

Показники від 1 до 4 вважаються слабкими і зазвичай не впливають на людей.

Бурі із К-індексом від 5 і вище — потужніші, вони можуть погіршити самопочуття, а також вплинути на роботу зв’язку, супутників і електронних систем.

За високих значень К-індексу (7-8) часто можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я?

Зміни атмосферного тиску під час магнітних бур можуть викликати у людей головний біль, підвищену втому, емоційне напруження. Спеціальних засобів для боротьби з впливом магнітних бур немає, однак симптоми можна полегшити за допомогою звичних методів.

А ось 16 березня та до кінця цього тижня геомагнітна активність повністю прийде до норми з К-індексом 3 (зелений рівень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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