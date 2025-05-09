Очікується сильна магнітна буря з К-індексом 6: до чого готуватись метеочутливим 10 травня

Зміни в магнітному полі Землі та сонячні спалахи, які спричиняють магнітні бурі, можуть впливати на самопочуття людей, і це стосується не лише метеозалежних. До завершення цього тижня фахівці радять стежити за прогнозами сонячної активності, щоб заздалегідь підготувати організм до можливих змін. Про це повідомляє "Дивогляд" з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

До кінця робочого тижня науковці прогнозують помірну геомагнітну активність, яка не становитиме загрози для здоров’я. Протягом кількох днів магнітні бурі залишатимуться на рівні жовтої та зеленої шкали — це вважається слабкою активністю. 10 травня очікується червоний рівень з К-індексом 6. Така активність вважається безпечною й зазвичай не має суттєвого впливу на здоров’я.

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Втім, сильні магнітні бурі можуть погіршувати самопочуття у людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями, проблемами з тиском, психоемоційною нестабільністю, а також у метеозалежних і літніх людей. У такі періоди можливе загострення хвороб або поява симптомів слабкості, головного болю, безсоння чи дратівливості.

Щоб зменшити можливий вплив магнітних бур, рекомендується стежити за раціоном, дотримуватися режиму сну, уникати стресів і більше відпочивати. Варто пам’ятати, що найточніші прогнози сонячної активності формуються за добу до події, оскільки спеціалісти оновлюють дані кожні три години.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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