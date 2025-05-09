Ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 6: к чему готовиться метеочувствительным 10 мая

Изменения в магнитном поле Земли и солнечные вспышки, которые влекут за собой магнитные бури, могут влиять на самочувствие людей, и это касается не только метеозависимых. атмосферных исследований в США.

К концу рабочей недели ученые прогнозируют умеренную геомагнитную активность, которая не будет представлять угрозы для здоровья.

Читайте также: На Солнце произошли необычные двойные извержения массы: чем грозит Земля

Впрочем, сильные магнитные бури могут усугублять самочувствие у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с давлением, психоэмоциональной нестабильностью, а также у метеозависимых и пожилых людей. В такие периоды возможно обострение болезней или появление симптомов слабости, бессонницы.

Чтобы уменьшить возможное воздействие магнитных бурь, рекомендуется следить за рационом, соблюдать режим сна, избегать стрессов и больше отдыхать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!