Очікується сонячна активність з К-індексом 3: прогноз магнітних бур на 27 травня

Магнітні бурі можуть помітно впливати на самопочуття людей, адже під час їхнього прояву змінюється атмосферний тиск. Через це деякі люди відчувають головний біль, втому або підвищений рівень стресу.

Прогноз геомагнітної активності на найближчі дні оприлюднено на основі даних Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Для оцінки рівня магнітних бур використовується планетарний К-індекс, шкала якого сягає від 0 до 9. Показники нижче п’яти вважаються слабкими, тоді як значення від п’яти й вище вже сигналізують про потужні магнітні бурі.

26 травня показник сонячної активності становитиме 3, однак залишиться в межах "зеленого рівня", що не становить суттєвої загрози для здоров’я. Варто зазначити, що прогнози змінюються кожні три години, тому важливо стежити за актуальною інформацією.

Магнітні бурі виникають внаслідок сонячних спалахів і викидів енергії, які включають потоки заряджених частинок. Потрапляючи до магнітосфери Землі, ці частинки спричиняють геомагнітні збурення, відомі як магнітні або сонячні бурі. Їхній вплив може проявлятися не лише у вигляді дискомфорту в організму, а й спричиняти збої в роботі супутників, мобільного зв’язку та інших систем, чутливих до космічної погоди. У випадках сильних бур з К-індексом понад 7 можливе навіть спостереження полярного сяйва.

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Для того, щоб полегшити стан під час магнітних бур, фахівці радять дотримуватись здорового способу життя: висипатися, уникати стресу, зменшити вживання кави, алкоголю та важкої їжі. Корисним буде вживання води, трав’яних чаїв і легка фізична активність. За можливості варто більше бувати на свіжому повітрі, уникати перегрівання, а також приймати контрастний душ вранці й розслаблюючу ванну ввечері. Особливо обережними мають бути люди з хронічними захворюваннями — їм краще мати під рукою необхідні ліки й більше відпочивати в такі дні.

Хоча магнітні бурі не завжди мають відчутний вплив на більшість людей, чутливим до погодних змін варто пильнувати за власним самопочуттям і заздалегідь готуватись до періодів підвищеної активності Сонця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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