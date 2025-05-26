Ожидается солнечная активность с К-индексом 3: прогноз магнитных бурь на 27 мая

Магнитные бури могут заметно влиять на самочувствие людей, ведь во время их проявления изменяется атмосферное давление, поэтому некоторые люди испытывают головную боль, усталость или повышенный уровень стресса.

Прогноз геомагнитной активности на ближайшие дни обнародован на основе данных Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Для оценки уровня магнитных бурь используется планетарный К-индекс, шкала которого достигает от 0 до 9.

26 мая показатель солнечной активности составит 3, однако останется в пределах "зеленого уровня", что не представляет существенной угрозы для здоровья. Следует отметить, что прогнозы меняются каждые три часа, поэтому важно следить за актуальной информацией.

Магнитные бури возникают вследствие солнечных вспышек и выбросов энергии, включающих потоки заряженных частиц. Попадая в магнитосферу Земли, эти частицы вызывают геомагнитные возмущения, известные как магнитные или солнечные бури. чувствительных к космической погоде. В случаях сильных бурь с К-индексом более 7 возможно даже наблюдение полярного сияния.

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Для того, чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни: высыпаться, избегать стресса, уменьшить употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Полезным будет употребление воды, травяных чаев и легкая физическая активность. расслабляющую ванну вечером. Особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями – им лучше иметь под рукой необходимые лекарства и больше отдыхать в такие дни.

Хотя магнитные бури не всегда оказывают ощутимое влияние на большинство людей, чувствительным к погодным изменениям следует следить за собственным самочувствием и заранее готовиться к периодам повышенной активности Солнца.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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