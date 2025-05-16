Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 17 травня

Магнітні бурі — це природне явище, спричинене активністю на Сонці, яке може відчутно впливати на самопочуття людей. Зміни в атмосферному тиску, викликані такими бурями, здатні провокувати головний біль, втому, дратівливість або навіть безсоння, особливо у метеозалежних.

Згідно з прогнозом Центру космічної погоди NOAA (SWPC), найближчими днями очікується поступове зростання геомагнітної активності. У суботу 17 травня, показник підвищиться до 3,67 — це вже жовтий рівень, який сигналізує про помірну магнітну активність. А от у неділю, 18 травня, очікується сильніша буря з К-індексом 4,67, яка вже може суттєво вплинути на самопочуття більшої кількості людей.

Потрібно розуміти, що прогнози таких явищ постійно оновлюються — нові дані з’являються кожні три години. Тож найкраще регулярно стежити за актуальною інформацією, особливо якщо ви відчуваєте залежність від змін погоди чи маєте хронічні захворювання.

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Магнітні бурі виникають внаслідок потужних сонячних спалахів, під час яких у космос викидається велика кількість енергії. Ці енергетичні потоки складаються з заряджених частинок, які, досягнувши магнітосфери Землі, спричиняють збурення — саме це і є магнітна буря. Її сила вимірюється К-індексом: значення від 1 до 4 вважаються слабкими і зазвичай не відчуваються людиною. Натомість, починаючи з К-індексу 5, буря вже може впливати на стан здоров’я, а також на роботу зв’язку, супутників і навіть спричиняти перебої в навігаційних системах.

Найчастіше люди скаржаться на погіршення самопочуття саме під час активних бур. Хоча специфічних ліків проти цього немає, є способи полегшити симптоми. У такі дні важливо висипатися, зберігати емоційний спокій, обмежити вживання кави, алкоголю й жирної їжі. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження та достатня кількість води у раціоні. Особливо уважними варто бути людям із серцево-судинними чи неврологічними захворюваннями — у періоди високої геомагнітної активності їм потрібно більше відпочинку й контроль над станом здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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