Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 24 червня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини, оскільки спричиняють коливання атмосферного тиску. У дні підвищеної геомагнітної активності багато хто відчуває головний біль, млявість, дратівливість або загальне виснаження.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA оприлюднив інформацію щодо геомагнітної активності на вівторок, 24 червня: індекс зросте до 3,7, що свідчить про середню активність, але вона все ще залишається в межах помірної норми.

Геомагнітну активність оцінюють за шкалою К-індексу — від 0 до 9. Показники на рівні 5 і вище свідчать про сильну бурю.

Оскільки магнітні бурі мають динамічний характер, прогнози можуть змінюватися, адже дані оновлюють кожні три години. Тому важливо стежити за новою інформацією, особливо людям із підвищеною чутливістю.

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Магнітна буря — це результат потужних викидів енергії під час сонячних спалахів. Ці викиди складаються з потоку заряджених частинок, які, досягнувши Землі, вступають у взаємодію з її магнітосферою. Якщо К-індекс досягає рівня 5 і вище, це вже вважається подією, що може вплинути не лише на самопочуття, а й на роботу електроніки, зв’язку та навігаційних систем. Під час сильних бур (індекс 7–8) іноді можна навіть спостерігати полярне сяйво.

Під час таких днів варто підтримувати організм: дотримуватись режиму сну, харчуватись правильно, уникати жирної, гострої їжі та алкоголю. Корисно пити багато води, трав’яні чаї, більше бувати на свіжому повітрі (але не під прямим сонцем) і робити легку зарядку. Людям із хронічними захворюваннями краще більше відпочивати й тримати поруч необхідні ліки. Уранці добре збадьоритися контрастним душем, а ввечері — розслабитися у теплій ванні.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати.

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