Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 24 июня

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие человека, поскольку вызывают колебания атмосферного давления. В дни повышенной геомагнитной активности многие испытывают головную боль, вялость, раздражительность или общее истощение.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA обнародовал информацию о геомагнитной активности на вторник, 24 июня: индекс вырастет до 3,7, что свидетельствует о средней активности, но она все еще остается в пределах умеренной нормы.

Геомагнитную активность оценивают по шкале К-индекса – от 0 до 9. Показатели на уровне 5 и выше свидетельствуют о сильной буре.

Поскольку магнитные бури носят динамический характер, прогнозы могут изменяться, ведь данные обновляются каждые три часа. Поэтому важно следить за новой информацией, особенно людям с повышенной чувствительностью.

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Магнитная буря – это результат мощных выбросов энергии во время солнечных вспышек. Эти выбросы состоят из потока заряженных частиц, которые, достигнув Земли, вступают во взаимодействие с ее магнитосферой. Если К-индекс достигает уровня 5 и выше, это считается событием, которое может повлиять не только на самочувствие, но и на работу электроники, связи и навигационных систем. Во время сильных бурь (индекс 7–8) иногда можно даже наблюдать полярное сияние.

Во время таких дней следует поддерживать организм: соблюдать режим сна, питаться правильно, избегать жирной, острой пищи и алкоголя. Полезно пить много воды, травяные чаи, больше бывать на свежем воздухе (но не под прямым солнцем) и производить легкую зарядку. Людям с хроническими заболеваниями лучше отдыхать и держать рядом необходимые лекарства. Утром хорошо взбодриться контрастным душем, а вечером расслабиться в теплой ванне.

Раньше мы рассказывали, почему возникают магнитные бури и как их спрогнозировать.

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