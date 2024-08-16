Очікувати на холоди не варто: синоптики розповіли про погоду в Україні на вересень

У вересні 2024 року в Україні погодні умови будуть нагадувати кінець літнього періоду.

Про це в ефірі телемарафону повідомила представниця Укргідрометцентру Діана Кривобок, пише korrespondent.net.

Вона зазначила, що на початку осені не слід очікувати похолодання.

"За попередніми розрахунками, які робляться Європейським центром, погода на початку осені може бути ще теплою. Серпень доволі теплий. Тому і початок вересня теплий", – розповіла Кривобок.

Проте вона також підкреслила, що довгостроковий прогноз погоди – це доволі складне завдання.

"Знаю, що вона [погода – ред.] буде мінливою і поволі будуть наступати холоди. Але початок вересня може бути теплим, дивлячись, як будуть змінюватися атмосферні процеси", – підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.

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