Коли чекати перше осіннє похолодання в Україні: синоптики дали прогноз

До 18 серпня очікується збереження високих температур в Україні. У ряді регіонів температурні показники вдень можуть досягати 35-38 градусів за Цельсієм.

Проте вже з 19 серпня прогнозується плавне падіння температури. У другій половині місяця подекуди можливі опади, хоча вони й будуть мати переважно місцевий характер.

Прогнозується, що перші ознаки осіннього похолодання з’являться на початку вересня. З самого старту місяця денні температури становитимуть приблизно 20°C. Після 5 вересня, протягом близько одного тижня, у північних та деяких західних регіонах очікується зниження нічних температур до менше ніж 10°C, тоді як вдень температура повітря буде на рівні 19°C.

У південних областях, на Закарпатті, а також у східних регіонах країни температура буде на 2-3 градуси вищою.

Згідно з останніми прогнозами, затяжну негоду або тривалі дощі не варто очікувати щонайменше до 10 вересня. Прогнозуються лише короткочасні та слабкі опади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну повертається аномальна спека з Африки.

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