Когда ждать первое осеннее похолодание в Украине: синоптики дали прогноз

До 18 августа ожидается сохранение высоких температур в Украине. В ряде регионов температурные показатели днем могут достигать 35-38 градусов по Цельсию.

Однако уже с 19 августа прогнозируется плавное падение температуры. Во второй половине месяца местами возможны осадки, хотя они и будут иметь преимущественно местный характер.

Прогнозируется, что первые признаки осенней прохлады появятся в начале сентября. С самого старта месяца дневные температуры составят примерно 20°C. После 5 сентября, в течение около одной недели, в северных и некоторых западных регионах ожидается снижение ночных температур до менее чем 10°C, тогда как днем температура воздуха будет на уровне 19°C.

В южных областях, на Закарпатье, а также в восточных регионах страны температура будет на 2-3 градуса выше.

Согласно последним прогнозам, затяжную непогоду или длительные дожди не стоит ожидать как минимум до 10 сентября. Прогнозируются лишь кратковременные и слабые осадки.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину возвращается аномальная жара из Африки.

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