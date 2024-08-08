В Україну повертається аномальна спека з Африки: коли очікувати

Україну незабаром знову огорне хвиля аномальної спеки з Африки. ЇЇ пік очікується у першій половині серпня. Проте ближче до кінця місяця прогнозується поступове падіння температур. Метеорологи також застерігають про можливість інших небезпечних погодних явищ.

Які області першими зустрінуть спекотну погоду та де буде найспекотніше розповів синоптик й кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Про це пише ТСН.

Спека повертається

Період приємної помірної літньої температури скоро завершиться, адже Україну очікує нова хвиля спеки, що прийде з Африки. Очікується, що найвищі температури будуть між 5 та 15 серпня. Західні та південні регіони країни першими відчують цей спекотний вплив.

"Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 °С і вище", – зазначено в повідомленні.

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Небезпечні явища

Синоптик Ігор Кібальчич також попереджає, що високі температури можуть спричинити екстремальні погодні умови, включаючи інтенсивні дощі, руйнівні пориви вітру та град. В основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн центральної Європи.

"Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34…+38 °С", – йдеться в повідомленні.

Коли спека відступить?

Протягом другої половини місяця прогнозується плавне падіння температури. Це буде зумовлено рядом чинників: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, переходом синоптичних процесів до більш зонального типу, а також зростанням кількості хмар.

"Тому основна частина дощів випадатиме у другій і третій декаді серпня, але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічною діяльністю кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30 – 60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15 – 40 мм. Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки (крім західних областей)", – кажуть синоптики.

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