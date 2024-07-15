Як вижити при 40 плюс: експерти сказали, чого не можна робити в спеку

З наближенням хвиль спеки, які стають все частішими та інтенсивнішими через зміну клімату, важливо знати, як захистити себе і своїх близьких. В Україні від 15 липня очікується підвищення температури, тому слід бути готовими до можливих наслідків.

Експерти дали поради, як вберегтися від теплового удару. Фахівці також застерегли від необдуманих вчинків у бажанні охолодитися.

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Уникайте перебування на сонці

Найкраще уникати виходів на вулицю в найспекотніші години дня. Якщо це неможливо, слід обов'язково нанести сонцезахисний крем, носити головний убір і робити регулярні перерви в тіні або приміщенні, щоб уникнути перегріву. Світлий і вільний одяг також допоможе зберігати прохолоду.

Вологість – ваш союзник

Охолоджувати шкіру у спеку можна різними способами. Змочування футболки і збереження її вологою, купівля охолоджуючого спрею або прийняття прохолодного душу допоможуть уникнути перегріву. Швидко охолодити тіло можна, опустивши руки або ноги в холодну воду.

Пийте достатньо води

У спекотну погоду важливо пити багато води і уникати кофеїну. Ізотонічні спортивні напої допоможуть відновити втрату солі та цукру. Симптоми зневоднення, такі як сухість у роті, запаморочення та головний біль, можуть призвести до теплового виснаження. За погіршення стану слід звернутися до лікаря.

Обмежте вживання алкоголю

Алкоголь сприяє зневодненню, що може бути особливо небезпечно у спеку. Вживання алкоголю також впливає на якість сну, що і без того важко забезпечити при високих температурах. Пийте в помірних кількостях і обирайте воду або інші безалкогольні напої.

Легкі перекуси

У спеку краще споживати легку і добре збалансовану їжу. Овочі та фрукти з високим вмістом води, такі як огірки, полуниця та селера, допоможуть зберегти зволоженість. Також варто звернути увагу на продукти з високим вмістом рідини, такі як супи та рагу.

Обмежте фізичну активність

Уникайте інтенсивної фізичної активності під час спеки, особливо в найгарячіші години дня. Пийте багато води та робіть більше перерв під час тренувань. Після фізичних вправ прийміть прохолодний душ, щоб охолодитися.

Тримайте свій дім прохолодним

Створення прохолоди вдома є важливим аспектом під час спеки, особливо вночі, коли температура залишається високою. Використовуйте вентилятори, кондиціонери та інші засоби для охолодження приміщень, щоб забезпечити комфортний сон.

Симптоми теплового удару

Спека може серйозно вплинути на здоров'я, тому важливо знати ознаки теплового виснаження та теплового удару. Теплове виснаження виникає через втрату рідини, солі та цукру, а тепловий удар – через підвищення температури тіла до небезпечного рівня. При появі симптомів, таких як сплутаність свідомості, головний біль, нудота або м'язові судоми, слід негайно охолодити потерпілого та звернутися до лікаря.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

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