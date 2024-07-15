Как выжить при 40 плюс: эксперты сказали, чего нельзя делать в жару

С приближением новых волн жары, которые становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата, важно знать, как защитить себя и своих близких. В Украине от 15 июля ожидается повышение температуры, поэтому следует быть готовым к возможным последствиям.

Эксперты дали советы, как уберечься от теплового удара. Специалисты также предостерегли от необдуманных поступков в желании охладиться.

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Избегайте пребывания на солнце

Лучше избегать выходов на улицу в самые жаркие часы дня. Если это невозможно, следует обязательно нанести солнцезащитный крем, носить головной убор и делать регулярные перерывы в тени или помещении во избежание перегрева. Светлая и свободная одежда также поможет сохранять прохладу.

Влажность – ваш союзник

Охлаждать кожу в жару можно разными способами. Смачивание футболки и сохранение ее влагой, покупка охлаждающего спрея или принятие прохладного душа помогут избежать перегрева. Быстро охладить тело можно, опустив руки или ноги в холодную воду.

Пейте достаточно воды

В жаркую погоду важно пить много воды и избегать кофеина. Изотонические спортивные напитки помогут восстановить потерю соли и сахара. Симптомы обезвоживания, такие как сухость во рту, головокружение и головная боль могут привести к тепловому истощению. За ухудшением состояния следует обратиться к врачу.

Ограничит употребление алкоголя

Алкоголь способствует обезвоживанию, что может быть особенно опасно в жару. Употребление алкоголя также влияет на качество сна, что и так трудно обеспечить при высоких температурах. Пейте в умеренных количествах и выбирайте воду или другие безалкогольные напитки.

Легкие перекусы

В жару лучше потреблять легкую и хорошо сбалансированную пищу. Овощи и фрукты с высоким содержанием воды, такие как огурцы, клубника и сельдерей помогут сохранить увлажненность. Также следует обратить внимание на продукты с высоким содержанием жидкости, такие как супы и рагу.

Ограничьте физическую активность

Избегайте интенсивной физической активности во время жары, особенно в самые жаркие часы дня. Пейте много воды и делайте больше перерывов во время тренировок. После физических упражнений примите прохладный душ, чтобы охладиться.

Держите свой дом прохладным

Создание прохлады дома является важным аспектом во время жары, особенно ночью, когда температура остается высокой. Используйте вентиляторы, кондиционеры и другие средства для охлаждения помещений, чтобы обеспечить комфортный сон.

Симптомы теплового удара

Жара может оказать серьезное влияние на здоровье, поэтому важно знать признаки теплового истощения и теплового удара. Тепловое истощение возникает из-за потери жидкости, соли и сахара, а тепловой удар – из-за повышения температуры тела до опасного уровня. При появлении симптомов, таких как спутанность сознания, головные боли, тошнота или мышечные судороги, следует немедленно охладить потерпевшего и обратиться к врачу.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

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